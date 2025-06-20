Омская область станет ведущим центром ИТ-образования для школьников и студентов из Сибири

Омск превратится в центр ИТ-образования в ближайшие несколько лет

Омская область станет ведущим центром ИТ-образования для школьников и студентов из сибирских регионов в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Cоглашение о совместном развитии проектов и современных учебных программ в регионе подписали председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях ПМЭФ-2025.

В результате сотрудничества чиновники и бизнес планируют воспитать в Сибири поколение квалифицированных цифровых инженеров, которые будут востребованы во всех сферах — от экономики до крупных производственных предприятий. В рамках соглашения будут разработаны новые образовательные программы в области искусственного интеллекта, роботизации и других информационных технологий.

Омская область входит в топ ключевых центров высокотехнологичной промышленности России. Благодаря крупным компаниям там формируется инновационный кластер, который создает рабочие места и формирует спрос на кадры.

Ранее нижегородские ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) создали IT-помощника для нейрохирургов. Они разработали метод, упрощающий и ускоряющий маркировку и анализ рентгеновских снимков позвоночника.