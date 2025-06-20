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18:38, 20 июня 2025Моя страна

Омская область станет ведущим центром ИТ-образования для школьников и студентов из Сибири

Омск превратится в центр ИТ-образования в ближайшие несколько лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Омская область станет ведущим центром ИТ-образования для школьников и студентов из сибирских регионов в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Cоглашение о совместном развитии проектов и современных учебных программ в регионе подписали председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Омской области Виталий Хоценко на полях ПМЭФ-2025.

В результате сотрудничества чиновники и бизнес планируют воспитать в Сибири поколение квалифицированных цифровых инженеров, которые будут востребованы во всех сферах — от экономики до крупных производственных предприятий. В рамках соглашения будут разработаны новые образовательные программы в области искусственного интеллекта, роботизации и других информационных технологий. 

Омская область входит в топ ключевых центров высокотехнологичной промышленности России. Благодаря крупным компаниям там формируется инновационный кластер, который создает рабочие места и формирует спрос на кадры.

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