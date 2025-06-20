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12:51, 20 июня 2025Бывший СССР

Пашинян прибыл в Стамбул на встречу с Эрдоганом

Премьер Армении Пашинян прибыл в Стамбул на встречу с президентом Эрдоганом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Стамбул на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила его пресс-служба.

В аэропорту президента республики встретила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.

Отмечается, что Пашинян встретится с представителями местной армянской общины, а вечером запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян анонсировал важное заявление с президентом Турции Эрдоганом. Он подчеркнул, что разглашать его пункты заранее не положено согласно обоюдным договоренностям.

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