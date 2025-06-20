Пашинян прибыл в Стамбул на встречу с Эрдоганом

Премьер Армении Пашинян прибыл в Стамбул на встречу с президентом Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Стамбул на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила его пресс-служба.

В аэропорту президента республики встретила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.

Отмечается, что Пашинян встретится с представителями местной армянской общины, а вечером запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян анонсировал важное заявление с президентом Турции Эрдоганом. Он подчеркнул, что разглашать его пункты заранее не положено согласно обоюдным договоренностям.