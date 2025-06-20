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12:15, 20 июня 2025Мир

Песков рассказал об «авгиевых конюшнях» в отношениях с США

Песков: Расчищение авгиевых конюшен отношений России и США идет сложно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Отношения России и США полны различных раздражителей, процесс устранения которых идет достаточно сложно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я лично называю [раздражители] авгиевыми конюшнями наших двухсторонних отношений — слишком там все плохо. Поэтому процесс [их расчищения] идет очень вязко и сложно», — признал представитель Кремля.

По его словам, налаживание связей с Вашингтоном полезно не только само по себе, но и может поспособствовать скорейшему урегулированию украинского конфликта. Тем не менее он призвал не смешивать темы Украины и нормализации российско-американских отношений.

Ранее Песков заявил, что сообщения о том, что американский миллиардер Илон Маск попросил предоставить ему политическое убежище в России, могут быть уткой. Он отметил, что ни российский МИД, ни сам предприниматель эту информацию не подтвердили.

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