Песков ответил на вопрос о просьбе Маска предоставить политубежище

Сообщения о том, что американский миллиардер Илон Маск попросил предоставить ему политическое убежище могут быть уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.
«Зачем Маску просить политическое убежище? Может, это утка?» — задался вопросом представитель Кремля.
Песков указал, что ни МИД России, ни сам предприниматель эту информацию не подтвердили. По его мнению, в этом вопросе «даже нет интриги».
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что российский МИД получил просьбу Маска предоставить ему политическое убежище. По его словам, миллиардер делал ошибки, но их следует прощать.