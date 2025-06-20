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12:16, 20 июня 2025Мир

Песков ответил на вопрос о просьбе Маска предоставить политубежище

Песков: Сообщения, что Маск попросил политическое убежище, могут быть уткой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Francis Chung / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сообщения о том, что американский миллиардер Илон Маск попросил предоставить ему политическое убежище могут быть уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Зачем Маску просить политическое убежище? Может, это утка?» — задался вопросом представитель Кремля.

Песков указал, что ни МИД России, ни сам предприниматель эту информацию не подтвердили. По его мнению, в этом вопросе «даже нет интриги».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что российский МИД получил просьбу Маска предоставить ему политическое убежище. По его словам, миллиардер делал ошибки, но их следует прощать.

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