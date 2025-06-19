МИД России получил просьбу о предоставлении политубежища для Илона Маска

Депутат Даванков: МИД РФ получил просьбу о предоставлении убежища для Маска

Министерство иностранных дел (МИД) России получилось просьбу о предоставлении американскому предпринимателю Илону Маску политического убежища в стране. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, чьи слова приводит NEWS.ru.

Парламентарий рассказал об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что Маск сделал ошибки, но их следует прощать.

«Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — пояснил депутат.

Даванков добавил, что ответ от МИД России о предоставлении убежища должен поступить в течение месяца.

Ранее предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол приехал в Россию. Он восхитился Москвой и отметил, что российскую столицу можно сравнить с Древним Римом.