Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:43, 19 июня 2025Россия

МИД России получил просьбу о предоставлении политубежища для Илона Маска

Депутат Даванков: МИД РФ получил просьбу о предоставлении убежища для Маска
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России получилось просьбу о предоставлении американскому предпринимателю Илону Маску политического убежища в стране. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, чьи слова приводит NEWS.ru.

Парламентарий рассказал об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что Маск сделал ошибки, но их следует прощать.

«Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — пояснил депутат.

Даванков добавил, что ответ от МИД России о предоставлении убежища должен поступить в течение месяца.

Ранее предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол приехал в Россию. Он восхитился Москвой и отметил, что российскую столицу можно сравнить с Древним Римом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил план ударов по Ирану

    ВСУ попытались атаковать Астраханскую и Волгоградскую области

    Обвиняемому в организации ОПГ бывшему сотруднику Следственного комитета вынесли приговор

    Получение Лорак гражданства России назвали благом

    Власти начали проверку после видео с устроившим взрывы в разрушенном курском селе мужчиной

    МИД России получил просьбу о предоставлении политубежища для Илона Маска

    Опасность трусов-стрингов объяснили

    Побег министра единства Украины объяснили

    В России отреагировали на намерение Трампа ударить по иранскому ядерному центру Фордо

    Россиянам запретили покупать недвижимость в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости