Пленный одессит пообщался с родными и отказался от гражданства Украины

Украинский пленный Чебан пообщался с родными и попросил Путина о помиловании

Украинский военнопленный Николай Чебан пообщался с родными и после этого отказался от гражданства Украины, а также попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, Чебан Николай Васильевич, отказываюсь от гражданства Украины и прошу меня помиловать за содеянное мною преступление», — заявил он в обращении к российскому лидеру.

Мужчина рассказал, что является пленным 225-го отдельного штурмового полка. Он незаконно пересек границу Курской области, однако при возможности сдался в плен, где передал всю информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ) спецслужбам России.

В силовых структурах агентству сообщили, что пленный и его родственники родом из Одесской области. Сестра Ирина Болдырева на данный момент живет в Германии.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в рамках обмена пленными удалось вернуть очередную группу российских военных. Взамен российская сторона передала Киеву группу военнопленных солдат ВСУ.