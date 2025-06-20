Пленный одессит пообщался с родными и отказался от гражданства Украины

Украинский военнопленный Николай Чебан пообщался с родными и после этого отказался от гражданства Украины, а также попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщает ТАСС.
«Я, Чебан Николай Васильевич, отказываюсь от гражданства Украины и прошу меня помиловать за содеянное мною преступление», — заявил он в обращении к российскому лидеру.
Мужчина рассказал, что является пленным 225-го отдельного штурмового полка. Он незаконно пересек границу Курской области, однако при возможности сдался в плен, где передал всю информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ) спецслужбам России.
В силовых структурах агентству сообщили, что пленный и его родственники родом из Одесской области. Сестра Ирина Болдырева на данный момент живет в Германии.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в рамках обмена пленными удалось вернуть очередную группу российских военных. Взамен российская сторона передала Киеву группу военнопленных солдат ВСУ.