Популярный комик узнал о раке прямой кишки из шутки врача

Комик Джефф Росс рассказал, что онколог пошутил про его диагноз рак прямой кишки

Популярный американский стендап-комик Джефф Росс в одном из выпусков вечернего ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) рассказал о том, что его врач пошутил во время объявления диагноза «рак прямой кишки». Запись выпуска доступна на YouTube-канале.

На шоу Росс вспомнил момент, когда он узнал о своем диагнозе, и отметил, что его врач сопроводил новость об этом достаточно жестокой шуткой. «И мой онколог говорит мне: "Плохая новость — тебе предстоит шесть месяцев химиотерапии. Хорошая — ты и так давно уже потерял волосы"», — вспомнил комик.

Росс объяснил, что диагноз ему поставили после первой колоноскопии, которую он сделал по наставлению друга, хотя до этого он не испытывал никаких симптомов. «Ты всегда думаешь, что с тобой этого никогда не случится, а в итоге именно это со мной и случилось», — добавил комик.

Ранее сообщалось, что Росс попал в больницу после того, как поел мороженого. Комик опубликовал фотографии из больницы, на которых заметен сильный отек на его губах, и отметил, что впервые в жизни столкнулся с аллергической реакцией.