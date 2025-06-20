Появилось новое видео с места конфликта с участием «Русской общины» в Москве

Опубликовано новое видео с места конфликта с участием «Русской общины» в Москве

Опубликовано новое видео с места конфликта с участием «Русской общины» в Москве. Ролик разместил Telegram-канал «ЧП Чечня».

Подписчик канала, приславший видео, утверждает, что все произошло из-за лезгинки, которую он исполнял во дворе ЖК.

«Ты какого черта здесь превосходство свое показываешь?» — спрашивает у подростка мужчина с изображением ножа-«ухореза» на футболке. «Я развлекаюсь», — ответил ребенок. В ответ на вопрос мужчин «что он устроил тут» подросток поинтересовался, каким образом его действия нарушают нормы законодательства. После этого видео обрывается.

«Это действительно сумасшествие», — комментирует девушка на другом видео, по непонятной причине произнеся эту фразу на английском языке. Подросток с первого ролика просит отпустить его, извиняется, однако отказывается повторить это под запись. Он также заявил о любви к русскому народу, а затем звонит дяде, прося у него помощи.

Ранее было опубликовано другое видео с того же рейда «Русской общины», на котором женщина-чеченка выражает возмущение якобы попыткой похищения детей уроженцев республики.