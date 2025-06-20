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17:51, 20 июня 2025Мир

Президент Индонезии на ПМЭФ объснил отказ приехать на саммит G7

Президент Индонезии Субианто посетил ПМЭФ, потому что его пригласили раньше G7
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G7

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Индонезии Субианто объяснил, почему посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а не саммит «Большой семерки» (G7). Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не потому, что я не уважаю "Большую семерку", нет. Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму. И я заявил, что приеду сюда, до того, как меня пригласили на G7», — сказал индонезийский лидер.

Ранее МИД Индонезии Сугионо выложил видео визита Субианто в Россию под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой.

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