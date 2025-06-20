Президент Индонезии на ПМЭФ объснил отказ приехать на саммит G7

Президент Индонезии Субианто посетил ПМЭФ, потому что его пригласили раньше G7

Президент Индонезии Субианто объяснил, почему посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а не саммит «Большой семерки» (G7). Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не потому, что я не уважаю "Большую семерку", нет. Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму. И я заявил, что приеду сюда, до того, как меня пригласили на G7», — сказал индонезийский лидер.

Ранее МИД Индонезии Сугионо выложил видео визита Субианто в Россию под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой.