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13:31, 20 июня 2025Мир

Президент Израиля высказался о планах устранить верховного лидера Ирана

Президент Герцог: Израиль не нацелен на устранение верховного лидера Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Израиль не нацелен на устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но такое развитие событий в конечном итоге якобы «пойдет на пользу иранскому народу». Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог, его слова приводит Politico.

«Мы не нацелены непосредственно на устранение Хаменеи в ходе своих операций, и у нас нет цели по смене режима. Но это может быть привести к крупным исторических последствиям, которые пойдут лишь на пользу иранскому народу», — отметил глава государства.

Герцог подчеркнул, что главной целью Израиля является ликвидация ядерной и ракетной программ Тегерана, которые, по его словам, представляют «угрозу глобальной безопасности».

19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что устранение аятоллы Али Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что «такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать».

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