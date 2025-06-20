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14:51, 20 июня 2025Культура

Прилучный решил добиться уголовной ответственности для Муцениеце

Актер Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце за клевету
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Павел Прилучный обвинил бывшую жену Агату Муцениеце в клевете. Об этом изданию Starhit рассказала адвокат артиста Оксана Даниелова.

Юрист заявила, что сторона будет настаивать на привлечении Муцениеце к уголовной ответственности.

«Будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Она приобрела некую известность за счет опорочивания чести моего доверителя», — сказала она.

По словам адвоката Прилучного, его экс-супруга должна понести ответственность за обвинения в адрес актера в том, что он якобы препятствует общению Тимофея с матерью. По словам Даниеловой, это не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что Муцениеце запретила Прилучному лететь в отпуск вместе с их общей дочерью.

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