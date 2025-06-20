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15:55, 20 июня 2025Культура

Продюсер ответил на угрозы Прохора Шаляпина

Продюсер Виктор Дробыш предложил Прохору Шаляпину повторить угрозы ему в лицо
Андрей Шеньшаков
Виктор Дробыш

Виктор Дробыш. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Виктор Дробыш ответил на угрозы певца Прохора Шаляпина, который заявил, что может пожаловаться на него «серьезным людям». Об этом музыкальный продюсер рассказал в интервью «Общественной службе новостей».

По словам Дробыша, он не хочет ввязываться в скандалы с теми, кто затаил на него обиду.

«Если кто-то не способен воспринимать критику, не моя проблема. Не могу понять, что так могло задеть, что человек до сих пор дуется. Такое надо говорить открыто в лицо, а не в каких-то сомнительных интервью», — сообщил он.

В одном из недавних интервью Шаляпин рассказал, что на съемках совместного проекта почувствовал пренебрежение в свой адрес со стороны Дробыша.

Ранее стало известно, что певец Прохор Шаляпин попал в больницу из-за шоколадной пасты. Артист рассказал о случившемся у него приступе.

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