Путин объяснил отказ Украины от компромиссов с Россией

Путин: Киев отказывался искать компромиссы с Москвой из-за влияния Запада

Украина отказывалась искать компромиссы с Москвой из-за влияния Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Те, кто руководствуется старыми неоколониальными принципами, в том числе и прежде всего это в Европе, они думали, что сейчас они легко поживятся за счет России. Сейчас они ее раздавят, разрушат, уничтожат и получат какие-то дивиденды с этого», — объяснил он.

Президент убежден, что Киев подвергся влиянию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и администрации экс-президента США Джо Байдена, который «приехал на Украину и предложил не договариваться с Россией».

Ранее российский лидер высказался о намерениях Москвы в отношении Киева. Он отметил, что Россия не добивается капитуляции Украины.