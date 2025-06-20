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18:45, 20 июня 2025Россия

Путин рассказал о продвижении Российской Армии в зоне СВО

Путин: ВС РФ наступают по всем направлениям в СВО каждый день
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине каждый день. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Российская армия наступает по всем направлениям на всей линии боевого соприкосновения каждый день», — обозначил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Россия на каждом этапе предлагала Украине остановить боевые действия, обращая внимание на то, что ситуация для них будет усугубляться.

«Мы предлагали на каждом этапе тем, с кем мы в контакте по Украине, остановиться, и говорили: "Давайте сейчас лучше договариваться, потому что логика развития военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться, и тогда нам придется вести с вами переговоры с других, худших для вас позиций"», — заключил Путин, добавив, что за все время проведения СВО таких разговоров было несколько.

Ранее Путин ответил поговоркой на вопрос о продвижении России в зоне СВО. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — говорил он.

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