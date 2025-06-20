Путин назвал цель в снижении бедности в России

Путин заявил о необходимости снизить показатель бедности в России до 5 %

В России следует стремиться к дальнейшему снижению уровня бедности, который по итогам 2024 года составил 7,2 процента, доведя его до 5 процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Назвав такую цель, глава государства напомнил, что в 2000 году показатель достигал 29 процентов, на фоне чего бедными в России были более 42 миллиона человек. Теперь их число сократилось в 4 раза, до 10,5 миллиона, и нужно продолжить его уменьшение — «до 7 процентов сокращать, и далее до 5 процентов», указал Путин.

Также в своем выступлении он обратил внимание на способность помочь в снижении бедности позитивные технологические изменения. Эффектом такого технологического прорыва, по словам Путина, должно стать создание равных возможностей в получении знаний, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека. «Чтобы был реализован фундаментальный принцип - принцип справедливости», — отметил президент.