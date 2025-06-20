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19:25, 20 июня 2025Бывший СССР

Путин высказался о планах использовать грязную бомбу в «больном воображении» Киева

Путин: Нет подтвержденных данных о планах Киева применить грязную бомбу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У Москвы нет подтвержденных данных о планах Киева применить грязную бомбу на российской территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия исходит из того, что у кого-то «в больном воображении» такие планы могут появиться.

Ранее Владимир Путин предупредил, что ответ России на возможное применение грязной бомбы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет катастрофическим. Глава государства напомнил, что, согласно ядерной доктрине, ответ России на угрозы будет зеркальным. Он выразил надежду, что этого никогда не произойдет.

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