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16:31, 20 июня 2025Экономика

Путин заявил об устаревших представлениях о российской экономике

Путин: Представления о российской экономике как о сырьевой явно устарели
Дмитрий Воронин

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Видение российской экономики как сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарело. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства уточнил, что соответствующие представления уходят в прошлое.

«Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — цитирует РИА Новости главу государства.

Согласно утвержденным российским парламентом поправкам в федеральный бюджет на 2025 год, планы по поступлению нефтегазовых доходов сокращены примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона, в то время как для ненефтегазовых они повышены — с 29,36 триллиона до 30,189 триллиона рублей.

По итогам января-мая, как сообщил 10 июня Минфин РФ, текущий размер первого показателя сократился год к году на 14,4 процента, до 4,24 триллиона рублей, а второго — вырос на 12,3 процента, до 10,492 триллиона.

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