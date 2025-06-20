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07:28, 20 июня 2025Россия

Пять человек пострадали при ДТП с участием BMW в российском городе

В Уфе пять человек пострадали при ДТП с участием BMW
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

В Уфе произошло ДТП с участием BMW, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Известно, что все произошло на улице Сельская Богородская. Легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в светофор. В результате ДТП пострадали пять человек — их доставили в больницу. Еще одного спасти не удалось.

Информации о причинах аварии на данный момент нет.

Накануне в Новгородской области автобус, в котором ехали дети, попал в ДТП. ЧП произошло в Окуловском районе на 242-м километре дороги Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель. В это время внутри транспортного средства находились 23 человека.

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