Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:56, 20 июня 2025Мир

Стало известно об угрозе американским базам со стороны иранских ракет

Tasnim: Ракеты Ирана могут достичь 10 военных баз США, расположенных в регионе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Десять американских военных баз находятся под угрозой удара со стороны иранских ракет, чья дальность позволяет достичь этих целей, размещенных на территории региона. Об этом стало известно из инфографики, опубликованной агентством Tasnim.

Военные объекты США, согласно инфографике, в основном располагаются в приграничных районах Ирана.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что гипотетические удары Ирана по военным базам Соединенных Штатов могут стать поводом для непосредственного вмешательства США и атаки по объектам Исламской Республики. До этого The New York Times писала, что Тегеран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на случай, если США присоединятся к военной операции против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина назвала способ достичь прогресса в переговорах с Россией

    Минпросвещения анонсировало изменения в требованиях по всем школьным предметам

    В США заявили о хитрой уловке Трампа для Ирана

    Второй за утро БПЛА сбили на подлете к Москве

    Разработана технология для подавления дронов ВСУ

    Итальянец побывал в советской квартире и раскрыл удивившие его вещи

    Вскрылись детали о последних часах жизни российского бойца во время боя в Волчанске

    Россиянам предсказали темпы подорожания газа

    Стало известно об угрозе американским базам со стороны иранских ракет

    В США поставили под сомнение возможность разрушить ядерный объект в Фордо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости