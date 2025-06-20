Стало известно об угрозе американским базам со стороны иранских ракет

Tasnim: Ракеты Ирана могут достичь 10 военных баз США, расположенных в регионе

Десять американских военных баз находятся под угрозой удара со стороны иранских ракет, чья дальность позволяет достичь этих целей, размещенных на территории региона. Об этом стало известно из инфографики, опубликованной агентством Tasnim.

Военные объекты США, согласно инфографике, в основном располагаются в приграничных районах Ирана.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что гипотетические удары Ирана по военным базам Соединенных Штатов могут стать поводом для непосредственного вмешательства США и атаки по объектам Исламской Республики. До этого The New York Times писала, что Тегеран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на случай, если США присоединятся к военной операции против Ирана.