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15:06, 20 июня 2025Культура

Раскрыта стоимость концертов Ани Лорак

«Абзац»: Певица Ани Лорак зарабатывает 4,5 миллиона рублей за выступление
Ольга Коровина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, зарабатывает 4,5 миллиона рублей за частные выступления. Об этом пишет «Абзац».

По данным издания, заказчикам также предстоит потратить около миллиона рублей на бытовой и технический райдеры. В список входит разнообразная еда и напитки для самой артистки и ее коллектива. Сообщается, что Лорак просит доставить белые свечи и розы в ее гримерку, а отдельным пунктом в райдере указан дорогой коньяк.

Кроме того, команде певицы потребуются суточные при поездке в другой город, а также оплата проживания и питания. Суточные для Лорак составят 300 долларов, для ее концертного директора — 100 долларов, а остальные члены коллектива получат по 50 долларов.

Ранее Лорак объявила о переносе концертов в России. Выступления в Иркутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, которые должны были пройти с 13 по 16 июня, не состоялись «по не зависящим от организатора и артиста причинам».

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