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08:53, 20 июня 2025Россия

Раскрыта судьба попавшего в окружение под Сумами российского офицера

Комбат 30-го мотострелкового полка ВС РФ Ярцев вышел из окружения под Сумами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Комбат 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил России майор Андрей Ярцев вышел из к своим войскам из-под Сум. Судьбу попавшего в окружение офицера раскрыл связанный с силовыми структурами и военными Telegram-канал «Белорусский силовик».

По информации издания, объявленный украинскими СМИ убитым российский военный получил ранение, но выжил и смог выбраться. «Белорусский силовик» опубликовал фото майора Ярцева — у офицера сломана рука, он небрит и выглядит изможденным.

Отмечается, что Ярцеву уже оказана первая помощь.

18 июня стало известно, что российские войска продолжили развивать наступление в Сумской области на севере Украины и оказались на расстоянии в 15 километров от столицы региона.

ЖЗЛ
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