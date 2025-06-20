Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:26, 20 июня 2025Путешествия

Раскрыто число обратившихся за помощью для выезда из Израиля россиян

Более двух тысяч россиян обратились в посольство Израиля для выезда из страны
Алина Черненко

Фото: Itai Ron / Reuters

Более двух тысяч россиян обратились в посольство Израиля по вопросам выезда из страны на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Число соотечественников, которым понадобилась помощь, раскрыла заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич, ее слова приводит РИА Новости.

Собеседница агентства подчеркнула, что для россиян работают два телефона горячей линии. Кроме того, в посольстве отвечают на обращения по электронной почте.

Материалы по теме:
«Эта война ослабит всех» Каковы шансы на военное вмешательство США в конфликт Ирана с Израилем и каким будет послевоенный мир?
«Эта война ослабит всех»Каковы шансы на военное вмешательство США в конфликт Ирана с Израилем и каким будет послевоенный мир?
Сегодня
«Враг моего врага — мой друг» Почему Иран и Израиль забыли о многолетней дружбе и стали злейшими врагами, готовыми к большой войне?
«Враг моего врага — мой друг»Почему Иран и Израиль забыли о многолетней дружбе и стали злейшими врагами, готовыми к большой войне?
21 июня 2025

Таразевич добавила, что в первые дни соотечественникам рекомендовали пользоваться пограничным переходом между Израилем и Египтом, так как он работает круглосуточно. Сейчас им советуют покидать Израиль через пограничные переходы с Иорданией, так как аэропорт Аммана функционирует в нормальном режиме.

Ранее в посольстве России в Тель-Авиве рассказали, что для маломобильных россиян есть возможность санитарной эвакуации из Израиля в Иорданию и Египет. Санитарная эвакуация осуществляется на безвозмездной основе и проходит при содействии Российского Красного Креста, пояснили в дипведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

    Москвичам назвали срок прекращения дождей

    Иран ударил по Хайфе

    Раскрыты детали скандала между Джастином и Хейли Бибер

    Путин назвал цель в снижении бедности в России

    Путин высказался о цифровом рубле

    Путин высказался о негативном опыте России в зоне СВО

    Путин поставил амбициозную задачу для российской экономики

    Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА

    Туристка отказалась от спасательного жилета ради фото и захлебнулась в воде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости