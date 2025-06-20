Раскрыто число обратившихся за помощью для выезда из Израиля россиян

Более двух тысяч россиян обратились в посольство Израиля для выезда из страны

Более двух тысяч россиян обратились в посольство Израиля по вопросам выезда из страны на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Число соотечественников, которым понадобилась помощь, раскрыла заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич, ее слова приводит РИА Новости.

Собеседница агентства подчеркнула, что для россиян работают два телефона горячей линии. Кроме того, в посольстве отвечают на обращения по электронной почте.

Таразевич добавила, что в первые дни соотечественникам рекомендовали пользоваться пограничным переходом между Израилем и Египтом, так как он работает круглосуточно. Сейчас им советуют покидать Израиль через пограничные переходы с Иорданией, так как аэропорт Аммана функционирует в нормальном режиме.

Ранее в посольстве России в Тель-Авиве рассказали, что для маломобильных россиян есть возможность санитарной эвакуации из Израиля в Иорданию и Египет. Санитарная эвакуация осуществляется на безвозмездной основе и проходит при содействии Российского Красного Креста, пояснили в дипведомстве.