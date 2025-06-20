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16:19, 20 июня 2025Культура

Раскрыты подробности первого после выхода из колонии спектакля Ефремова

Ефремов может сыграть в спектакле по фильму «Без свидетелей» с дочерью Михалкова
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Первым спектаклем актера Михаила Ефремова после выхода из колонии может стать постановка по фильму «Без свидетелей». Об этом сообщил режиссер Никита Михалков, его цитирует РИА Новости.

«Это может быть спектакль по моему фильму "Без свидетелей" с Ефремовым и Анной Михалковой», — отметил кинематографист.

Ранее Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по УДО.

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