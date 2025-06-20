Раскрыты подробности первого после выхода из колонии спектакля Ефремова

Ефремов может сыграть в спектакле по фильму «Без свидетелей» с дочерью Михалкова

Первым спектаклем актера Михаила Ефремова после выхода из колонии может стать постановка по фильму «Без свидетелей». Об этом сообщил режиссер Никита Михалков, его цитирует РИА Новости.

«Это может быть спектакль по моему фильму "Без свидетелей" с Ефремовым и Анной Михалковой», — отметил кинематографист.

Ранее Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по УДО.