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15:50, 20 июня 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности холодильников и микроволновок

Физик Рыженков: Холодильники и микроволновки могут спровоцировать пожар в доме
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Addictive Stock / Shutterstock / Fotodom

Холодильники, микроволновки и другая бытовая техника могут спровоцировать пожар в доме, если в них есть поломки. Об опасности популярных приборов предупредил россиян физик Антон Рыженков, его слова передает «Пятый канал».

Поводом обратиться к специалистам должны стать любые подозрительные звуки, вибрации или сбои в работе. По словам эксперта, насторожить также должен перегрев некоторых конструкционных элементов — он появляется на фоне высокого сопротивления контактов из-за их старения.

Холодильники обычно загораются из-за проблем с электрикой, а микроволновые печи — из-за остатков жира внутри. Кроме того, важно, чтобы на дверце микроволновки не было трещин, отметил Рыженков. Физик также призвал не разогревать еду в металлической посуде, так как она создает опасность возгорания.

Ранее россиянам посоветовали не ставить зеркала напротив окон летом из-за опасности пожаров. Риск пожаров также повышают стоящие на подоконнике или рядом с ним выпуклые стеклянные предметы: вазы, декоративные шары, бутылки, кувшины, статуэтки.

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