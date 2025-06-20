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09:04, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали снижающую давление привычку

Врач Гандельман заявил, что ежедневные прогулки по 30 минут снижают давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Camylla Battani / Unsplash

Кардиолог Герман Гандельман назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале привычку, снижающую давление. Выпуск с объяснением специалиста доступен на сайте телеканала.

По его словам, если пять дней в неделю гулять по 30 минут в день, то артериальное давление снизится. «А как результат — снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 20 процентов», — подчеркнул кардиолог.

Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что регулярные прогулки улучшают настроение, снижают риск появления депрессии и уменьшают тревожность. По его словам, во время ходьбы выделяются эндорфины — гормоны радости.

Ранее Малышева предостерегла россиян от тяжелейшего напитка. Она призвала не пить соленую минеральную воду, так как она может провоцировать отеки и повышать артериальное давление.

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