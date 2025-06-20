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20:00, 20 июня 2025Моя страна

Россиянам предложат поиграть в полузабытые игры детства

Россиянам предложат поиграть в игры детства на фестивале в Великом Новгороде
Алина Черненко

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россиянам предложат поиграть в полузабытые игры детства и игры древних славян на фестивале в Великом Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Уточняется, что Х межрегиональный фестиваль народной игровой культуры «Игры и люди» пройдет в субботу, 21 июня, в историческом центре города. На него приедут около 20 фольклорных, театральных и игровых коллективов и более 40 мастеров декоративно-прикладного творчества со всех регионов страны.

Самые активные участники фестиваля получат «потешки» (фестивальные деньги), которые можно будет обменять на товары в призовой лавке. Кроме того, для гостей будет работать ярмарка игрушек. Там мастера декоративно-прикладного творчества научат всех желающих самостоятельно изготавливать традиционные русские поделки.

Ранее в Приэльбрусье состоялся крупнейший скальный фестиваль России «Скалы России. Эльбрус-2025». В горы Кабардино-Балкарии приехали около 1000 участников из 53 регионов страны.

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