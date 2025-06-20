Россиянам рассказали о наличии кризиса в строительстве

Вице-премьер Хуснуллин: Кризиса в строительной отрасли в России нет

Сейчас кризиса в строительной отрасли в России нет. О наличии проблем в этой области рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова передает РИА Новости.

«Есть определенные трудности, связанные с финансированием и высокой ставкой по ипотеке, но кризиса у нас как такого нет», — уточнил замглавы кабмина и добавил, что многие регионы страны уже представили свои идеи о мерах поддержки отрасли.

При этом Хуснуллин отметил опасную тенденцию на рынке — сроки возведения новостроек некоторым девелоперам пришлось увеличить на полгода. В итоге 106 тысячам семей придется дольше ждать заселения в новые квартиры. Однако вице-премьер подчеркнул, что дома продолжают вводить в эксплуатацию, и серьезных проблем нет.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин спрогнозировал, что рентабельность российских застройщиков продолжит снижаться.