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14:15, 20 июня 2025Экономика

Россиянам рассказали о наличии кризиса в строительстве

Вице-премьер Хуснуллин: Кризиса в строительной отрасли в России нет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сейчас кризиса в строительной отрасли в России нет. О наличии проблем в этой области рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова передает РИА Новости.

«Есть определенные трудности, связанные с финансированием и высокой ставкой по ипотеке, но кризиса у нас как такого нет», — уточнил замглавы кабмина и добавил, что многие регионы страны уже представили свои идеи о мерах поддержки отрасли.

При этом Хуснуллин отметил опасную тенденцию на рынке — сроки возведения новостроек некоторым девелоперам пришлось увеличить на полгода. В итоге 106 тысячам семей придется дольше ждать заселения в новые квартиры. Однако вице-премьер подчеркнул, что дома продолжают вводить в эксплуатацию, и серьезных проблем нет.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин спрогнозировал, что рентабельность российских застройщиков продолжит снижаться.

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