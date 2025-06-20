Россиянин впился зубами в лицо знакомого и лишил его жизни

В Орле местный житель пойдет под суд за искусанного и избитого знакомого

В Орле местный житель предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, стоившего потерпевшему жизни. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 9 апреля мужчина с подругой пришел в гости к знакомому. У гостей возник конфликт на бытовой почве, в который вмешался хозяин, решивший заступиться за женщину. Гость нанес ему несколько ударов кулаками по голове, после чего вцепился зубами ему в лицо. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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