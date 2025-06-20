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11:47, 20 июня 2025Силовые структуры

Россиянин все лето насиловал маленькую падчерицу и поплатился

Под Мурманском мужчине дали 18 лет за насилие над семилетней падчерицей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Суд приговорил 43-летнего жителя Ковдора под Мурманском к 18 годам лишения свободы за растление семилетней падчерицы и насилие над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Мурманской области.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло в указанном городе летом 2017 года, в период с 22 июня по 31 июля. Тогда россиянин совершал в отношении девочки действия сексуального характера с применением насилия. Отмечается, что пострадавшая 2010 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело в отношении стрит-арт-художника, изнасиловавшего несовершеннолетнюю.

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