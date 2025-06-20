Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 20 июня 2025Путешествия

Россиянка описала странности Японии словами «реально ошарашили»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в Японии и рассказала о странностях страны, которые ее «реально ошарашили». Свои наблюдения она описала в блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора, на улицах городов Японии нет урн. Она пожаловалась, что туристы вынуждены носить мусор с собой и выбрасывать его только в гостиницах. «Удобно? Не очень», — резюмировала россиянка.

Материалы по теме:
Как получить визу в Японию в 2025 году? Правила въезда для россиян
Как получить визу в Японию в 2025 году?Правила въезда для россиян
13 января 2025
Цветение сакуры: где и когда можно посмотреть в 2025 году? История японского фестиваля Ханами
Цветение сакуры: где и когда можно посмотреть в 2025 году?История японского фестиваля Ханами
28 апреля 2025

Кроме того, ее удивили современные и очень чистые туалеты, которые в Токио встречаются повсеместно. Она также отметила, что в любом отельном номере, каким бы маленьким он ни был, всегда есть ванна. «Купание — это ритуал. Как иначе снять стресс после тяжелого рабочего дня?» — объяснила блогерша.

Она также рассказала, что в Японии есть мужские клубы, где посетители платят за разговоры с красивыми девушками. «Им наливают, они флиртуют, улыбаются, делают комплименты. И клиенты платят за это огромные деньги», — отметила автор.

Ранее другая путешественница написала, что пришла в восторг от общественных туалетов в Японии. Ей понравились ультрасовременные унитазы с подогревом сиденья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о применении США ядерного оружия по Ирану

    Алаудинов приехал к священнику, которого называл «дебилом в рясе», и извинился. Что известно о конфликте между ними?

    Президент Литвы призвал не беспокоиться о российско-белорусских учениях

    В России оценили вероятность ядерной катастрофы в Иране словами «радиация границ не знает»

    Под днищем вертолета на парковке российского завода нашли бомбу

    Китай снизил закупки российской нефти

    Украина выпустила по российскому региону десятки беспилотников

    Женщина пошла к врачу и оказалась мужчиной

    Администрация Трампа усилила наблюдение за агентами Ирана в США

    В деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым появилась новая обвиняемая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости