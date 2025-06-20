Российская клиника выставила счет двум участникам СВО за бесплатную процедуру

В Пермском крае клиника выставила счет двум бойцам СВО за бесплатную процедуру

В Пермском крае поликлиника выставила счет двум участникам специальной военной операции (СВО) на Украине за бесплатную процедуру. Речь идет о льготном для военнослужащих зубопротезировании, сообщили в прокуратуре российского региона.

В регионе для участников СВО, являющихся ветеранами боевых действий, предусмотрено бесплатное зубопротезирование. ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» оказалась в числе тех клиник, которые оказывают бойцам СВО такую услугу на льготной основе. Однако в начале 2025 года двум военнослужащим протезирование было сделано за плату.

Прокуратура провела проверку. В результате участникам СВО вернули деньги. «Виновное должностное лицо по результатам рассмотрения представления прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области раненый боец ушел на СВО без ступни после отказа в протезировании. Перед этим его несколько месяцев переводили из одной больницы в другую, так и не оказав медицинскую услугу.