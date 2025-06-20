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14:19, 20 июня 2025Культура

Российская певица осудила Гогунского за высказывания о женщинах

Mia Boyka заявила, что ее задели высказывания Гогунского и Чумакова о женщинах
Ольга Коровина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) заявила, что ее «дичайше» задели высказывания актера Виталия Гогунского и исполнителя Алексея Чумакова о женщинах. Ее комментарий приводит «Пятый канал».

Так, в интервью журналистке Ксении Собчак Гогунский заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Звезда сериала «Универ» посоветовал россиянкам уйти в отдельную комнату, принять обезболивающие препараты и не находиться около мужа. Причиной хейта в адрес Чумакова стало высказывание о том, как начались их отношения с певицей Юлией Ковальчук. Он рассказал, что выбирал девушку по принципу «вдул или не вдул бы».

«Просто скажу, что хочется, чтобы мужчины ценили своих женщин. Хочется попросить мужчин, чтобы вы обратили внимание на то, как ведете коммуникацию с женским полом», — высказалась Бойко.

Ранее Mia Boyka призвала «отменить» мухобойки в России.

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