Популярная певица призвала запретить мухобойки в России

Певица Mia Boyka предложила отменить мухобойки в России

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призвала «отменить» мухобойки в России. Видео она опубликовала на странице в социальной сети TikTok.

«Я предлагаю отменить мухобойку просто потому, что она есть, по факту ее существования. Кто согласен со мной, что ее пора отменить?» — высказалась артистка, высмеивая призывы к «отмене» ее персоны в России.

В ролике 28-летняя Бойко перечислила свойства мухобойки, которые ее не устраивают, включая цвет, наличие дырочек и сам ее функционал. «Она бьет кого попало. Бьет этих бедных мух», — добавила певица.

Ранее Mia Boyka призвали «отменить» из-за оскорбления китайцев в эфире телешоу. Рассуждая о потенциальной популярности среди слушателей в Азии, девушка сделала оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз.

До этого исполнительница пожаловалась на падение дохода из-за скандала с девочкой-квадробером. По словам певицы, рекламодатели отказались от сотрудничества с ней. Речь идет об инциденте во время ее концерта, когда на сцену вывели потерявшуюся восьмилетнюю девочку в маске кошки.