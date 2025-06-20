Российские леса и болота назвали ключом к климатическому балансу Земли

Титов: Российские леса и болота являются ключом к климатическому балансу Земли

Российские леса и болота являются ключом к климатическому балансу Земли. Так их назвал специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, сообщает новостной агрегатор СМИ2.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Титов заявил, что доля низкоуглеродных источников энергии (включая природный газ и атомную энергию) в генерации электричества в России достигла 87 процентов. При этом российские леса и экосистемы, как выяснилось, поглощают гораздо больше углекислого газа: 1156,9 миллиона тонн CO2, на 440 миллионов тонн больше, чем предполагалось ранее.

«Идея капитализации экосистемных услуг очень интересна. Леса, болота и ненарушенные хозяйственной деятельностью территории — это ключевые компоненты обеспечения климатической стабильности. А странам БРИКС принадлежит около 40 процентов лесопокрытой территории планеты. И на первом месте в мире по площади лесов, разумеется, Россия. Конечно, до глобального механизма учета экосистемных услуг (и обязательств одних стран платить другим, более зеленым странам) еще очень далеко, однако это перспективное направление. Как и будущая система глобальной торговли водными ресурсами, в которой у России тоже масса козырей», — пояснил он.

Титов также напомнил, что в текущих условиях обеспечить мир продовольствием невозможно без участия России. За последнее десятилетие РФ нарастила поставки за рубеж пшеницы вчетверо — до 54 миллионов тонн. В том числе на безвозмездной основе в 2023 году были переданы 200 тысяч тонн зерна беднейшим странам Африки. Кроме того, Россия в 2023 году поставила в развивающиеся страны минеральные удобрения на 30 миллионов тонн (плюс 25 процентов год к году). В том же году при поддержке ООН Россия отправила 110 тысяч тонн удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию, добавил Титов.

В преддверии резкого повышения импортных пошлин на российские удобрения страны Евросоюза (ЕС) резко увеличили закупки этого вида продукции из РФ. По итогам апреля экспорт российских удобрений в ЕС увеличился в полтора раза в сравнении с 2024 годом, до 135,6 миллиона евро. За год доходы России от продаж удобрений европейским покупателям выросли на 43,7 миллиона.