Европа резко нарастила закупки российских удобрений перед вводом пошлин

РИА Новости: Экспорт российских удобрений в Евросоюз вырос в 1,5 раза в апреле

В преддверии резкого повышения импортных пошлин на российские удобрения страны Евросоюза (ЕС) резко увеличили закупки этого вида продукции из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

По итогам апреля экспорт российских удобрений в ЕС увеличился в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2024 года и достиг отметки в 135,6 миллиона евро. Для сравнения, за второй месяц весны прошлого года РФ отправила в регион эту продукцию на общую сумму в 91,9 миллиона. Таким образом, за год доходы России от продаж удобрений европейским покупателям выросли на 43,7 миллиона.

Главным импортером этого вида продукции из РФ осталась Польша. Страна за отчетный период нарастила импорт российских удобрений в 2,4 раза, до 45,9 миллиона евро в денежном выражении. В результате Польша обеспечила чуть более трети доходов РФ от экспорта этой продукции в ЕС. В тройку лидеров по закупкам также вошли Италия с результатом в 22,5 миллиона евро (почти двукратный прирост) и Нидерланды (12,8 миллиона, почти пятикратный прирост). Сильнее всего увеличила импорт Латвия — в 68 раз, до 1,7 миллиона евро.

Европарламент 22 мая большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, сделав это, несмотря на протесты фермеров, опасающихся резкого скачка цен. Новые заградительные меры будут вводиться поэтапно — с июля 2025 года и в течение следующих трех лет. Со второго месяца лета тарифы, как ожидается, поднимутся до 40-45 евро за тонну, а к 2035-му достигнут 100 процентов от таможенной стоимости. В Еврокомиссии полагают, что европейские аграрии столкнутся с последствиями этой меры не раньше 2026 года.