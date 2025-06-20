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08:09, 20 июня 2025Бывший СССР

Разработана технология для подавления дронов ВСУ

Позывной Препод: Имитационные помехи помогают ВС РФ подавлять украинские БПЛА
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Центр специального назначения (ЦСН) «Барс-Сармат» разработал технологию, позволяющую российским военным подавлять управление вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) посредством направления на него имитационных помех. Об этом сотрудник ЦСН с позывным Препод рассказал РИА Новости.

По словам добровольца, пока дрон противника пытается «разобраться» в поступающей на него информации, он теряет управление и падает. Такая помеха просто «сводит с ума» приемник украинских БПЛА. Эффективность технологии подтверждена в ходе испытаний.

Проработанную схему собираются предложить всем подразделениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ), находящимся на фронте. Собеседник агентства добавил, что для этого на базе подразделения работает лаборатория, сотрудники которой модернизируют существующие на фронте станции РЭБ.

Ранее США заявили о превосходстве России над НАТО в нескольких сферах. Эксперты отмечают, что российские военные отлично адаптировалась к реалиям современных боевых действий, в том числе и освоились современные технические средства.

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