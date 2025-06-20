Responsible Statecraft: Россия превосходит НАТО по уровню подготовки военных

Россия серьезно превосходит Североатлантический альянс по уровню военной и технической подготовки, а представления в НАТО о методах ведения боевых действий устарели. Такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Алекс Вершинин в материале для журнала Responsible Statecraft.

«До сих пор руководство НАТО, похоже, не адаптировало свою доктрину, оснащение и профессиональную подготовку к новым условиям. (...) На последних учениях НАТО в Прибалтике французские солдаты пытались толпой зачистить окоп только при помощи стрелкового оружия, без дронов. А российские военные тем временем используют БПЛА на каждом уровне», — отметил эксперт.

Как считает Вершинин, российские военные отлично адаптировалась к реалиям современных боевых действий и освоили передовые технические инструменты, тогда как НАТО со своей доктриной, которая предполагает наличие превосходства над противником в количестве и в качестве, не может обеспечить ни того, ни другого.

Ранее Вершинин признал, что западные военные не готовы вести такие сложные бои, как те, что проходят на территории Украины. По словам эксперта, Запад делает ставки на короткие и маневренные столкновения, стараясь избегать «борьбы на истощение», которая требует времени, иногда и нескольких лет.