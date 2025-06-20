Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:38, 20 июня 2025Бывший СССР

Российские войска смогут использовать укрепления ВСУ в Сумской области

DeepState: Неустановленные укрепления месяцами лежат в окрестностях Юнаковки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В окрестностях Юнаковки Сумской области уже несколько месяцев лежат неустановленные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые могут быть использованы российскими войсками. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического ресурса DeepState.

«По словам самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их [укрепления] установить. Но этого не произошло», — сказано в публикации.

Отмечается, что спутниковые снимки показывают попытки создания пехотных окопов, но эти укрепления кажутся неэффективными, так как их легко уничтожить ударами дронов.

19 июня на Украине сообщили, что российские военные продвинулись в селе Юнаковка Сумской области, в районе Отрадного у границы с Днепропетровской областью и на константиновском направлении.

Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) писал, что Рустем Умеров не явился на заседание Верховной Рады 19 июня. Там он должен был отчитаться о состоянии фортификационных укреплений в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал угрозы верховному лидеру Ирана

    18-летнюю россиянку насиловали в квартире ради 18 тысяч долларов

    Вячеслав Фетисов признался в любви одному российскому региону

    Пенсионера задержали за многолетнее насилие над дошкольницей в российском регионе

    Бахрейн предложил площадку для переговоров по Украине

    В Новосибирской области мужчина встретил лося и попросил его уйти в лес

    Звезда шоу «Уральские пельмени» раскрыла свои параметры

    Путин обвинил Украину в хищении западной помощи

    Путин назвал трагедией ситуацию на Украине

    Путин допустил взятие Сум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости