DeepState: Неустановленные укрепления месяцами лежат в окрестностях Юнаковки

В окрестностях Юнаковки Сумской области уже несколько месяцев лежат неустановленные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые могут быть использованы российскими войсками. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического ресурса DeepState.

«По словам самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их [укрепления] установить. Но этого не произошло», — сказано в публикации.

Отмечается, что спутниковые снимки показывают попытки создания пехотных окопов, но эти укрепления кажутся неэффективными, так как их легко уничтожить ударами дронов.

19 июня на Украине сообщили, что российские военные продвинулись в селе Юнаковка Сумской области, в районе Отрадного у границы с Днепропетровской областью и на константиновском направлении.

Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) писал, что Рустем Умеров не явился на заседание Верховной Рады 19 июня. Там он должен был отчитаться о состоянии фортификационных укреплений в Сумской области.