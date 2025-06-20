Российские войска уничтожили группу ВСУ в Черниговской области

Лебедев: ВС России уничтожили группу ВСУ и вышку связи в Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу украинских военных и вышку связи в Черниговской области. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Уничтожены один узел связи ВСУ, три опорных пункта, около 50 боевиков только по подтвержденным данным — вероятно, гораздо больше», — приводит его слова агентство.

По словам Лебедева, были ликвидированы остатки техники Вооруженных сил Украины в районе села Сеньковка Черниговской области.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли комбинированный удар по пункту управления радиоэлектронной разведкой и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Новгорода-Северского в Черниговской области. Первый удар был нанесен при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».