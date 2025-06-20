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12:19, 20 июня 2025Силовые структуры

Российский стример из-за тысячи рублей вызвал полицейских

В Петербурге задержали стримера за осквернение российского флага
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге стримера задержали за осквернение российского флага. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, 28-летний Степан в свой день рождения опубликовал видео, в котором снял со стены триколор, смял и выбросил. За это он получил тысячу рублей.

На следующий день он снова запустил трансляцию и выполнял задания за донаты (пожертвования). Но во время стрима к россиянину пришли сотрудники полиции и задержали его.

Ранее сообщалось, что оправдательный приговор треш-стримеру по делу об угрозах Мизулиной оставили в силе.

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