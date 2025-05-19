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12:43, 19 мая 2025Силовые структуры

Оправдательный приговор треш-стримеру по делу об угрозах Мизулиной оставили в силе

Суд оставил в силе оправдательный приговор треш-стримеру, угрожавшему Мизулиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Треш-стримера оправдали по делу об угрозах Мизулиной

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ярославский областной суд оставил в силе оправдательный приговор треш-стримеру Аслану Дурдиеву, который угрожал главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Блогер обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью и угрозах убийством. По версии следствия, 22 июня 2021 года он в ходе конфликта избил 28-летнего мужчину в центре Ярославля, сильно повредив ему лицо. В феврале 2024 года глава ЛБИ обратилась в МВД с жалобой на Дурдиева, а позже сообщила, что он стал угрожать ей расправой.

10 марта Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера виновным в избиении человека, но оправдал по делу об угрозах убийством Мизулиной. Ему назначили пять месяцев исправительных работ, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Вынесенный приговор обжаловала прокуратура.

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