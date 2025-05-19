Оправдательный приговор треш-стримеру по делу об угрозах Мизулиной оставили в силе

Ярославский областной суд оставил в силе оправдательный приговор треш-стримеру Аслану Дурдиеву, который угрожал главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Блогер обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью и угрозах убийством. По версии следствия, 22 июня 2021 года он в ходе конфликта избил 28-летнего мужчину в центре Ярославля, сильно повредив ему лицо. В феврале 2024 года глава ЛБИ обратилась в МВД с жалобой на Дурдиева, а позже сообщила, что он стал угрожать ей расправой.
10 марта Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера виновным в избиении человека, но оправдал по делу об угрозах убийством Мизулиной. Ему назначили пять месяцев исправительных работ, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Вынесенный приговор обжаловала прокуратура.