Мизулина рассказала об угрозах от треш-стримера

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что треш-стример из Ярославля Аслан угрожал ей

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала в Telegram об угрозах от треш-стримера из Ярославля Аслана.

Мизулина заявила, что блогер угрожает ей физической расправой. «Молодец, статья 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» — прим. «Ленты.ру»). Лучше бы посуду помыл, убрался в квартире и привел себя в адекватный вид», — высказалась она.

12 февраля Мизулина заявила, что обратилась в МВД с просьбой провести проверку деятельности стримера. По словам главы ЛБИ, поводом для обращения стали жалобы пользователей на блогера из Ярославля. Они отмечали, что во время трансляции на YouTube Аслан избивал двух своих знакомых якобы за то, что те потеряли его банковскую карту. Стример наносил им удары, несмотря на просьбы молодых людей прекратить делать это.

В ответ стример записал видеообращение к Мизулиной. В нем Аслан угрожал главе ЛБИ и нецензурно выражался в ее адрес.

Позднее стало известно, что стримера задержали в Ярославле. Сообщается, что его доставили в отдел полиции, чтобы провести дальнейшие разбирательства.

Ранее Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет по поводу блогера Дарьи Суднишниковой, продающей изображения своей обнаженной дочери в сети. Она подчеркнула, что до этого обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить ее деятельность.