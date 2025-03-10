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11:39, 10 марта 2025Силовые структуры

Треш-стримера оправдали по делу об угрозах Мизулиной

В Ярославле суд оправдал треш-стримера по делу об угрозах главе ЛБИ Мизулиной
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Ярославского областного суда во «ВКонтакте»

В Ярославле суд оправдал треш-стримера Аслана Дурдиева, который угрожал главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По эпизоду с избиением человека Дурдиеву назначали пять месяцев исправительных работ.

На заседании прокурор просил суд приговорить блогера к 4,5 года лишения свободы с признанием его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

29 января на суде дала показания Мизулина, однако слушания прошли в закрытом режиме.

По версии следствия, 22 июня 2021 года обвиняемый в ходе возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, сильно повредив ему лицо. Также 13 февраля 2024 года Дурдиев, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной угрозу расправой, используя при этом ненормативную лексику и оскорбления.

В феврале 2024 года Мизулина обратилась в МВД с жалобой на треш-стримера. Позже она сообщила, что блогер стал угрожать ей расправой. МВД задержало Дурдиева, после чего он признал вину и извинился перед главой ЛБИ.

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