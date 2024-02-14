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19:25, 14 февраля 2024Силовые структуры

Избивавшего людей на видео треш-стримера из Ярославля арестовали

Суд Ярославля арестовал треш-стримера за распространение видео с избиением людей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Ярославле арестовал 30-летнего треш-стримера, распространившего через интернет видео с избиением людей в прямом эфире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчина обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ. Он пробудет под стражей два месяца.

По версии прокуратуры, обвиняемый в ходе уличного конфликта с другим местным жителем много раз ударил его по лицу, голове и телу. В результате действий мужчины потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Помимо уголовного дела, в отношении треш-стримера также возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.61 («Оскорбление») КоАП РФ. По данным РИА Новости, поводом для этого послужило оскорбление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

О задержании треш-стримера стало известно 13 февраля. Ранее с просьбой провести проверку его действий обратилась Мизулина.

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