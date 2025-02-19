Прокурор оценил в 4,5 года колонии угрозы главе Лиги безопасного интернета Мизулиной

Прокурор запросил 4,5 года колонии треш-стримеру за угрозы главе ЛБИ Мизулиной

В Кировском районном суде Ярославля начались прения сторон по уголовному делу треш-стримера Аслана Дурдиева, который угрожал главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

По ее словам, на заседании прокурор, представляющий государственное обвинение, просил суд приговорить блогера к 4,5 года лишения свободы с признанием его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством. Адвокат просил суд оправдать Дурдиева.

Суд удалился в совещательную комнату и огласит приговор 10 марта.

29 января на суде дала показания Мизулина, однако слушания прошли в закрытом режиме.

По версии следствия, 22 июня 2021 года обвиняемый в ходе возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, сильно повредив ему лицо. Также 13 февраля 2024 года Дурдиев, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной угрозу расправой, используя при этом ненормативную лексику и оскорбления.

В феврале 2024 года Мизулина обратилась в МВД с жалобой на треш-стримера из Ярославля, который в прямом эфире избил человека. Позже она сообщила, что блогер стал угрожать ей расправой. МВД задержало Дурдиева, после чего он признал вину и извинился перед главой ЛБИ.