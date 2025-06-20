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15:11, 20 июня 2025Из жизни

Рыбак последовал совету из интернета и поймал редкую акулу

В Великобритании рыбак поймал редкую суповую акулу
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ramon Carretero / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании рыбак выловил редкую акулу на популярном туристическом пляже. Об этом пишет Birmingham Live.

Алекс Макглинн рассказал, что выбрал точку для лова суповой акулы, последовав совету из интернета. В одном из интернет-сообществ он увидел сообщение, что редкие хищницы стали появляться в заливе Суонси, Уэльс. Макглинн отправился туда и в скором времени действительно поймал суповую акулу. Она весила 18 килограммов. Мужчина снял ее на видео, после чего отпустил.

Макглинн признался, что ни разу за 20 лет своей рыболовной карьеры не ловил суповых акул. По его словам, этот вид обычно обитает на глубине. Рыбак предположил, что сейчас суповые акулы стали появляться на мелководье по двум причинам. Первое — изменение климата, второе — активный промысел скумбрии, которой питаются хищницы.

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Как отмечает рыбак, суповые акулы не опасны для людей. Однако их распространение на мелководье может угрожать биологическому разнообразию Уэльса.

Ранее сообщалось, что в водах штата Северная Каролина, США, группа рыбаков выловила огромную белую акулу. По их оценкам, акула-людоед была около четырех метров в длину и весила примерно 700 килограммов.

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