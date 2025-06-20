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05:01, 20 июня 2025Из жизни

Схватка крокодила и питона попала на видео

Олег Парамонов
Олег Парамонов

В южноафриканском национальном парке Крюгера туристы стали свидетелями схватки крокодила и питона. Кадры, снятые очевидцами, опубликованы на канале Latest Sightings в YouTube.

В начале видео крокодил подплывает к берегу и хватает питона. Тот отчаянно вырывается, но справиться с более крупным хищником ему не под силу. Поединок продолжается больше минуты, но ее исход кажется предрешенным с самого начала. К концу ролика крокодил принимается пожирать добычу.

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8 ноября 2019

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что противостояние антилопы и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Ради спасения от псов антилопа забралась на бегемота, но все равно стала жертвой хищных собак.

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