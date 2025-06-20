Люди платят тысячи рублей за то, чтобы их закопали в перегной. Зачем они это делают и чего ждут от спа-процедур в компосте?

Американец Майкл Стассер продает спа-процедуры в компосте за 12 тысяч рублей

Бесконечные поиски рабочих методов борьбы со стрессом и выгоранием неожиданно привели человечество к довольно экстравагантному способу — спа-процедуре в компостной куче. Чтобы ощутить покой и умиротворение, предлагается по шею погрузиться в пахучий перегной из древесных опилок, ягод, фруктов и риса. В таком виде человека оставляют в компании миллиардов микроорганизмов, населяющих компост. Именно они и дают вожделенное спокойствие, прилив сил и хорошее самочувствие, уверяют организаторы таких процедур. Действительно ли перегной может подарить спокойствие и благодать, разбиралась «Лента.ру»

Спа в курятнике

Необычную процедуру придумал выпускник аграрного факультета американец Майкл Стассер. В 1985 году он обосновался на севере штата Калифорния, в местечке, где когда-то жили индейцы, а теперь процветает виноделие. Первым помещением для спа-салона стал старый курятник. Внутри Стассер соорудил деревянные резервуары и заполнил их кедровыми опилками, перегнивающими вместе с ягодами, фруктами, травами и рисовыми отрубями. Свое изобретение биолог назвал ферментной ванной и принимал гостей, желающих ощутить на себе целебную силу компоста.

Что такое компост? Компост — это органическое удобрение, которое можно легко приготовить на приусадебном участке. Обычно для этого на земле устанавливают резервуар без дна и сбрасывают туда различные отходы растительного происхождения — листву и ветки, оставшиеся после обрезки растений, фрукты, овощи и ягоды. Чтобы запустить процесс разложения, в смесь добавляют обычную землю, а иногда дождевых червей. Чтобы компост был хорошего качества, важно использовать только здоровые листья, стебли и плоды. Такое органическое удобрение готовится от 4 до 18 месяцев и имеет много плюсов. Во-первых, отлично удобряет почву, а во-вторых, значительно уменьшает количество пищевых отходов.

Стассер считает, что секрет такой спа-процедуры заключается в бактериях и грибках, которые запускают в растительных отходах процесс гниения.

«Я люблю говорить, что происходящие внутри процессы — это фундаментальный импульс в биологии. Все эти микроорганизмы могут общаться, в них бесконечная мудрость, которой они обмениваются. Так зарождается энергия, целый поток энергии», — уверяет владелец перегнойного спа.

Фото: Reuters

Он также заявил, что ощущения при погружении в компост напоминают посещение сауны. Только жар мягче и как будто исходит изнутри тела. Как уверяет амбассадор компоста, нагревание там происходит естественным образом: химические процессы, которые идут в куче перегноя, сопровождаются повышением температуры от 40 ℃ до 60 ℃.

Биолог также заверяет, что благодаря пребыванию в компосте у человека улучшается кровообращение, ускоряется метаболизм и ток лимфы. Кроме того, в распаренную кожу попадают содержащиеся в кедре масла, обеспечивая ее увлажнение и питание. «Там буквально миллиарды организмов, которые питаются азотом и вырабатывают тепло своими телами, расщепляя углерод», — утверждает Стассер.

Поиски компоста в Японии

Стассер признается, что с юности был влюблен в компост и втайне мечтал, что когда-нибудь его в нем похоронят. Но закапывать себя в компостную яму при жизни он все же не планировал, во всяком случае до тех пор, пока не посетил Японию. В Страну восходящего солнца он отправился с другой целью: он планировал научиться создавать традиционные японские сады. Однако учеба не задалась. Будущий компостный банщик не справился с интенсивной программой курса и отправился медитировать в буддистский храм в городе Обама.

Но и там Стассера ждали неприятности. Вскоре у него воспалился седалищный нерв, и он не смог продолжать медитировать. Ему пришлось покинуть храм и вновь отправиться в путь, чтобы найти способ исцеления. На острове Кюсю он наконец нашел то, что искал

Фото: @osmosisdayspa

Там, по словам Стассера, работал центр, куда приезжали люди с самыми разными заболеваниями. Одним из методов лечения в этом центре были ферментные ванны. После первой же процедуры агронома осенило, что содержимое этих ванн является не чем иным, как его обожаемым компостом. «Я сразу понял, что здесь я получу то, чего желал все это время», — вспоминает он.

Компостный фанат пробыл в центре неделю. На протяжении этого времени он не ел ничего, кроме ферментных напитков, которых готовили там же по специальному рецепту. Два раза в день он принимал ферментные ванны, а затем шел на сеанс традиционного массажа. Стассер уверяет, что по окончании этой недели он навсегда забыл о боли и решил, что обязан поделиться обретенными знаниями на родине.

Как компост стал модным трендом

За 40 лет существования ферментных ванн в Калифорнии Стассер успел искупать в компосте около полумиллиона человек. Курятник, в котором располагались его первые ванны, давно снесли. Теперь на территории в 20 тысяч квадратных метров располагается современный спа-салон, окруженный аутентичным японским садом, в котором, помимо купален, находятся беседки для чаепития, а также зоны для йоги и медитации. Цены за услуги в этом компостном раю тоже существенно выросли. За удовольствие полежать 20 минут в песочнице, наполненной перегнивающими опилками, придется заплатить 155 долларов (более 12 тысяч рублей).

Японский сад на территории спа-салона Майкла Стассера Фото: @osmosisdayspa

«Поначалу я едва сводил концы с концами. Мне с трудом удавалось уговорить людей попробовать. Но как только они соглашались, то сразу понимали, насколько лучше себя чувствуют. Постепенно у нас стало много клиентов», — описывает свой путь к успеху Стассер.

Однако он подчеркивает, что высокая стоимость процедуры обусловлена не только популярностью заведения. Главная причина, по его словам, — в трудоемком и долгом производстве компоста по особому рецепту Стассера

Он уверяет, что хотя и позаимствовал идею у японцев, главный ингредиент изобрел сам. Авторский компост изготавливается из опилок древесины, произрастающей в Северной Америке — пихты Дугласа и кедра Порт-Орфорд. К ним добавляются рисовые отруби, которые запускают процесс разложения, а также около 50 наименований отборных трав, фруктов и ягод.

Минусы компостных ванн

Те, кто попробовал ферментные ванны, оставляют в социальных сетях положительные отзывы и отмечают, что это был как минимум интересный опыт. При этом большинство предупреждают, что запах в спа-салоне специфический. Большинство сходятся в том, что запах похож на конский навоз.

Помимо не самых приятных ароматов, посетителей ожидают в компостной куче армия самых разных микроорганизмов. К ним добавляются бактерии, которые попали туда с кожи предыдущих клиентов. Все дело в том, что компостную смесь не меняют каждый раз после использования, а просто тщательно взрыхляют граблями, чтобы она напиталась кислородом. Считается, что такой подход не навредит здоровью, так как высокая температура внутри компоста уничтожает любые патогенные бактерии и грибки.

Впрочем, безопасность компоста, который обычно используется в качестве удобрения для растений, на людях не проверяли. Поэтому решившимся закопаться в гниющую смесь опилок и риса приходится верить на слово в обещание исцелить и подарить бодрость без каких-либо последствий.

В то же время врачи предупреждают: у этой процедуры может быть множество противопоказаний, а ее эффективность под большим вопросом.

Как рассказала врач-инфекционист и косметолог Марият Мухина, микроорганизмы действительно могут быть полезны для кожи, но только если это лабораторные штаммы с минимальным риском патогенности

Компостные ванны противопоказаны при открытых ранах, воспалениях и аллергии. Процедура может спровоцировать риск различных кожных инфекций, обострение хронических кожных заболеваний, акне и раздражение. «Помните: здоровье кожи — это не только внешний вид, но и общее состояние организма. К новым велнес-практикам нужно подходить с осторожностью», — предупредила Мухина.