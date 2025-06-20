Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 20 июня 2025МирЭксклюзив

Способность Ирана ответить на удар тактическим ядерным оружием оценили

Военный эксперт Живов: Точно никто не знает, какие вооружения есть у Ирана
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Jamal Awad / Globallookpress.com

Иран долгое время держал свою ракетную программу в строжайшей секретности, поэтому сейчас до конца никто не может сказать, каким оружием располагает эта страна, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт сообщил, что сейчас по ответам Ирана на удары Израиля можно сделать вывод, что у страны совершенно точно есть ракеты, способные пробивать «Железный купол». Живов напомнил, что израильская система ПВО считается лучшей в мире, и это позволяет сделать вывод об иранских снарядах.

«У Ирана есть мощное вооружение, которое способно нанести израильским объектам существенный урон, но не в сопоставлении с ядерными тактическими ударами. Самая мощная из существующих в мире бомб — американская MOAB, но даже она при всех своих возможностях не сравнится с обычным тактическим зарядом на 10 килотонн, который в радиусе двух километров способен убить все живое и разрушить все здания», — отметил специалист.

Живов добавил, что Иран за последнее время очень серьезно развил свои ракетные технологии, среди которых — удачно примененная новейшая двухступенчатая баллистическая ракета. Несмотря на то что Израиль серьезно повредил иранскую военную инфраструктуру, Тегеран все равно запускает по противнику ракеты и поражает объекты, отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. По ее словам, глава государства считает, «что есть значительная вероятность переговоров с Тегераном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова высказалась о политубежище для Маска

    В Европе захотели отговорить Трампа от войны с Ираном

    Новак указал рецепт стимулирования экономики

    ЦБ спрогнозировал инфляцию в России к концу года

    Бойца СВО похоронили на третий год после смерти

    Собянин заявил о максимально высокой эффективности работы ПВО вокруг Москвы

    Российские войска уничтожили группу ВСУ в Черниговской области

    Получившей гражданство РФ Ани Лорак припомнили выступления в госпитале для солдат ВСУ

    41-летний Прохор Шаляпин раскрыл правду о пластике

    Дудь рассказал о проблемах в Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости