Способность Ирана ответить на удар тактическим ядерным оружием оценили

Военный эксперт Живов: Точно никто не знает, какие вооружения есть у Ирана

Иран долгое время держал свою ракетную программу в строжайшей секретности, поэтому сейчас до конца никто не может сказать, каким оружием располагает эта страна, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт сообщил, что сейчас по ответам Ирана на удары Израиля можно сделать вывод, что у страны совершенно точно есть ракеты, способные пробивать «Железный купол». Живов напомнил, что израильская система ПВО считается лучшей в мире, и это позволяет сделать вывод об иранских снарядах.

«У Ирана есть мощное вооружение, которое способно нанести израильским объектам существенный урон, но не в сопоставлении с ядерными тактическими ударами. Самая мощная из существующих в мире бомб — американская MOAB, но даже она при всех своих возможностях не сравнится с обычным тактическим зарядом на 10 килотонн, который в радиусе двух километров способен убить все живое и разрушить все здания», — отметил специалист.

Живов добавил, что Иран за последнее время очень серьезно развил свои ракетные технологии, среди которых — удачно примененная новейшая двухступенчатая баллистическая ракета. Несмотря на то что Израиль серьезно повредил иранскую военную инфраструктуру, Тегеран все равно запускает по противнику ракеты и поражает объекты, отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. По ее словам, глава государства считает, «что есть значительная вероятность переговоров с Тегераном, которые могут состояться в ближайшем будущем».