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06:50, 20 июня 2025Мир

США отказались признавать неэффективность противобункерных бомб

Fox News: США раскритиковали заявления о неэффективности противобункерных бомб
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / Reuters

США отрицают сообщения о том, что их противобункерные бомбы не смогут гарантированно уничтожить центр по обогащению урана в иранском Фордо. Об этом заявила старший корреспондент по Белому дому телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на чиновника администрации американского президента.

По ее словам, сейчас власти продолжают рассматривать варианты использования всех типов вооружений на фоне обсуждаемого удара по Ирану. В случае, если он действительно будет нанесен, в том числе может быть применено и тактическое ядерное оружие.

Газета Guardian со ссылкой на источники писала, что Трамп предложил Пентагону ударить по Ирану только при условии, если противобункерные бомбы разрушат центр в Фродо. Сообщалось, что военные начали сомневаться в достижении этой цели из-за глубокого заложения иранских объектов.

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Журналистка Fox News заявила, что пообщалась с представителем Белого дома, который опроверг утверждения из этой публикации. По его словам, военные США не имеют сомнений по поводу эффективности противобункерных бомб. Хайнрих добавила, что в соцсетях растиражировался фрагмент ее репортажа о вероятности использования тактического ядерного оружия. Она подчеркнула, что имела в виду общий контекст рассмотрения всех видов оружия для возможного удара США по Ирану, не делая акцент только на ядерном оружии.

Ранее журналисты раскрыли планы США по нанесению удара самой мощной неядерной бомбой в мире. Согласно мнению экспертов, для уничтожения Фордо потребуется как минимум две бомбы GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator)— «бункер-бастер». Ее применение может быть беспрецедентным, утверждают аналитики. МОР способна разрушить десятки метров укрепленных подземных объектов.

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